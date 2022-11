Theo Hernandez, Giroud & Co si qualificano agli ottavi da primi nonostante la sconfitta contro la Tunisia: i dettagli

Nonostante la sconfitta per 1 a 0 contro la Tunisia, Theo Hernandez, Giroud & Co si sono qualificati agli ottavi di finale da primi nel girone.

Per la formazione africana non è bastata la vittoria per passare i gironi.