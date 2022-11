Trezeguet: «Leao è semplicemente fantastico»

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha esaltato le qualità di Rafael Leao, attaccante classe ’99 del Milan: le sue parole

Intervistato da Sportweek, David Trezeguet ha parlato così di Rafael Leao:

«Leao può essere uno dei protagonisti del Mondiale. È un giocatore diverso. È vero per ora è determinante in campionato e meno in Champions, ma è in piena crescita. Mi pare che lui faccia bene se si diverte. E se si diverte, è fantastico da vedere, perché in campo non fa fatica, non suda neanche».