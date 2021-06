Trevisani: «Raiola questa volta è stato beffato da Maldini»

Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione creatasi tra Milan-Raiola-Donnarumma

«Disoccupato? Il Milan ha fatto un colpo di tacco mica da ridere con questa scelta: ha tolto tutto il potere che aveva Raiola in questa negoziazione. Non c’è più un ipotetito gioco al rialzo. Secondo me va al PSG, un po’ per sensazione e un po’ per chiacchierate. Perché al PSG e non al Milan? Si sono impapocchiati. Raiola ha sempre vinto contro tutti, ma stavolta ha trovato Paolo Maldini che ha rinunciato. È una cosa incredibile e non si aspettava che sarebbe potuta succedere con Donnarumma: ‘vedi se il Milan si taglia gli attributi lasciando andare Donnarumma?’. L’ha fatto».