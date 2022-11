Trevisani: «Intervento di Tomori su Ikoné straordinario. In Premier…»

Riccardo Trevisani, famoso giornalista, ha elogiato l’intervento di Tomori su Ikoné in Milan-Fiorentina: le sue parole

Ospite a Pressing, Fikayo Tomori ha parlato così dell’intervento Tomori-Ikoné:

«Il calcio è uno sport di contatto. Un contatto come quello tra Tomori e Ikone non lo fischiano nemmeno a centrocampo. In Champions League e in Europa sono interventi che non fischiano mai. Tomori ha fatto un intervento eccezionale, allungandosi tutto e prendendo con la punta il pallone. In Premier League o in Champions League non avrebbero nemmeno fatto il check al VAR».