Amorim a Sky prima di Salisburgo Milan: «Difesa a 3 o a 4? Non conta. Tomori è pronto, Camarda darà il suo contributo»

Amorim, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Salisburgo Milan

Ruben Amorim, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Salisburgo e Milan, sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 26/27, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

TANTI TIFOSI IN TRASFERTA – «Sì, è sempre tutto speciale: è un club grandissimo ed è importante vincere, per noi e per i nostri tifosi».

DIFESA A 3 O A 4 – «Niente di meglio per voi ragazzi di fare questa analisi sul giocare a tre o a quattro. Per noi non conta tanto: dobbiamo giocare la nostra partita».

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

SU TOMORI – «Non ho parlato particolarmente con lui. Parlo con tutti, lui si allena, è un giocatore esperto ed è pronto per giocare».

CAMARDA – «Tutto normale, è a suo agio. Quando indossi la maglia del Milan, che sia in amichevole o in Europa, è sempre speciale. Camarda è pronto e darà il suo contributo stasera».

Salisburgo-Milan puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento