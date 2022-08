Trevisani: «Fallo su Calabria? È un rigorone»

Riccardo Trevisani, intervenuto negli studi Mediaset durante Pressing ha commentato la vittoria del Milan contro l’Udinese

«Questo secondo me non è un rigore ma un rigorone, lo si vede nettamente dall’immagine dall’alto dove Calabria dopo il tocco della palla è ancora in piedi arriva Soppy e prende tutto, ma ci vogliono sei replay per vederlo, in diretta sembrava meno che un rigorino, questo ti fa capire quanto è utile il Var»