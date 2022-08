Trevisani boccia Messias: «Diciamolo è abbastanza inutile»

Presente negli studi Mediaset, Riccardo Trevisani ha detto la sua sul pareggio tra Atalanta e Milan. Le parole

Presente negli studi Mediaset, Riccardo Trevisani ha detto la sua sul pareggio tra Atalanta e Milan. Le parole:

COSA SERVE – «Un centrocampista in più e un Messias che diciamocelo è abbastanza inutile, in meno per far giocare un 4-3-3 con De Ketelaere con Leao più la punta che Pioli sceglierà più un altro centrocampista insieme a Tonali e Bennacer, che può essere Pobega, Adli o qualche regalo di mercato degli ultimi 10 giorni. Lo scenario futuro deve essere questo. Leao? E’ vero che deve fare di più ma il 66′ è troppo presto per farlo uscire».