Tragedia nel mondo del calcio: morto Omolade

Grandissima tragedia nel mondo del calcio: gli addetti ai lavori piangono la scomparsa di Akeem Omolade, 39 anni

Calcio in lutto per la morte di Akeem Omolade, ex attaccante nigeriano che si è spento nella giornata di oggi a 39 anni. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella mattina in una Peugeot a Ballarò, in Sicilia.

Esclusa la morte violenta al momento, visto che non è stata trovata traccia di lesioni. La redazione di Calcionews24 si stringe alla famiglia di Omolade dopo la triste notizia.