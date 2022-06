Totti: «Ho dato qualche consiglio a Zaniolo per il futuro». Le parole dell’ex capitano della Roma

Francesco Totti a Sky Sport ha parlato del futuro di Zaniolo. Le dichiarazioni dell’ex leggenda della Roma sull’obiettivo di mercato del Milan.

FUTURO ZANIOLO – «Ci ho parlato qualche tempo fa per dargli qualche consiglio, non so se l’ha recepito o no. L’ultimo pensiero spetta a lui. Se dovesse rimanere a Roma deve farlo capendo l’importanza di questa maglia soprattutto per onorare i tifosi. Quello che hanno fatto loro per questa squadra è diverso da quello che abbiamo sempre visto. Il rispetto per i tifosi lo metto al primo posto. Poi la scelta sarà sua e sarà la migliore».