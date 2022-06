Totti: «Maldini? Metterlo al Milan un vantaggio. Ci ha giocato per 30 anni…». Le parole dell’ex calciatore giallorosso

Francesco Totti ha commentato l’operato di Paolo Maldini come dirigente del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore giallorosso:

«Nel calcio ci devono stare ex giocatori competenti che sanno di calcio. Mettere Paolo Maldini dentro il club dove ha giocato per 30 anni è stato un vantaggio per il Milan».