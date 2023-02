Tottenham, Son: «Andiamo a Milano con un obiettivo preciso»

Son, esterno del Tottenham, ha parlato in vista della sfida di domani in Champions League contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky Sports UK, Son, attaccante del Tottenham, ha parlato così in vista della gara col Milan:

«Dobbiamo riprenderci perché abbiamo una gara tra poche ore. Non ho molta voglia di parlare ora perché sono deluso. Dobbiamo guardare avanti perché sappiamo dell’importanza della gara. I giocatori sognano di giocare in Champions League, ma nella fase ad eliminazione diretta se fai errori vieni subito punito. È una grande lezione per noi. Ora dobbiamo andare a Milano e riprenderci».