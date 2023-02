Tottenham Milan, Adani: «I rossoneri non devono commettere questo errore»

Lele Adani, noto commentatore e opinionista, ha analizzato la gara di ritorno tra Tottenham e Milan: le sue parole

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato così di Tottenham-Milan:

«L’Eintracht non avrà Kolo Muani e il Napoli è nettamente superiore: lecito non attendersi sorprese. Milan e Inter, invece, non devono fare l’errore di speculare sul vantaggio dell’andata. Devono andare a Londra e a Oporto con l’idea di fare gol a tutti i costi e non guardare il cronometro».