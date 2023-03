Tottenham, Conte pronto a tornare in Italia: ecco dove

Dopo l’eliminazione dalla Champions per opera del Milan, il futuro di Antonio Conte al Tottenham è sempre più in bilico

Dopo l’eliminazione dalla Champions per opera del Milan, il futuro di Antonio Conte al Tottenham è sempre più in bilico.

Secondo Tuttosport l’ipotesi più accreditata ora è quella di un ritorno all’Inter. Il tecnico leccese ha espresso il proprio desiderio di far ritorno in Italia e il club nerazzurro è al momento maggiormente orientato a dare una svolta con un cambio in panchina. Per salvare Inzaghi, infatti, ormai servirebbe solamente un miracolo.