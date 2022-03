Torregrossa: «Stravedo per Lucca, lo martello di continuo». Le dichiarazioni dell’attaccante del Pisa sull’obiettivo di mercato del Milan

L’attaccante del Pisa Ernesto Torregrossa parla del compagno di reparto Lorenzo Lucca, seguito da vari club di Serie A tra cui il Milan. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

«Stravedo per Lorenzo, lo conoscevo da Brescia ed è fortissimo. Lo martello di continuo, come facevano i grandi con me quando ero giovane io. Mi ricorda Caracciolo, uno che mi ha martellato poco ma ha dato tanti consigli.»