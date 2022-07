Toronto d’Azzurro: anche Bernardeschi va a “svernare”

Il Toronto FC parla sempre più italiano con l’ingaggio di Federico Bernardeschi: dopo Insigne, un’altra “scelta di vita” discutibile

Anche Federico Bernardeschi lascia dunque la Serie A per trasferirsi a Toronto, nella Major League Soccer. Il club più brillante del Canada (e non solo) in chiave calciomercato mette ancora nel mirino un giocatore italiano.

Se la scelta di Mimmo Criscito è perfettamente in linea con quella di un calciatore al tramonto della carriera, non altrettanto si può ragionare per Lorenzo Insigne e per il Brunelleschi, appiedato dalla Juve alla fine del recente mese di giugno. Due elementi nel pieno delle forze: trentuno anni per l’ex capitano del Napoli, appena ventotto per il centrocampista-trequartista toscano.

Per carità, gli emolumenti proposti dal Toronto FC avrebbero fatto tentennare chiunque sulla faccia della Terra, ma resta l’amarezza di fondo per un percorso personale che avrebbe potuto essere ben diverso. Anche in chiave Nazionale, che a questo punto rischierà di perdere dai radar o quasi due grandi protagonisti di Euro 2020.