Torino, non solo Rodriguez: Giampaolo punta un altro rossonero

Ricardo Rodriguez non è il solo giocatore di proprietà del Milan finito sotto il cono di luce di Marco Giampaolo e il Torino

In questi minuti è in corso un nuovo incontro tra l’entourage di Ricardo Rodriguez e il Torino a Casa Milan, per discutere del trasferimento del terzino svizzero in granata.

Rodriguez tuttavia non è il solo giocatore del Milan finito nel mirino di Marco Giampaolo che, come vi abbiamo già riportato nelle scorse settimane, punta con interesse anche il centrocampista ex Empoli Rade Krunic che in stagione ha trovato poco spazio.