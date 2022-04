Torino Milan: Saelemaekers pronto a riprendersi il posto a destra

Verso Torino Milan: Alexis Saelemaekers candidato per un posto da titolare sulla fascia destra al posto di Messias

Il Milan si avvicina alla trasferta delicata contro il Torino. Stefano Pioli deve risolvere il problema gol delle ultime partite. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è dalla trasferta con la Salernitana che i rossoneri non segnano più di due reti in un match.

Sempre secondo la Rosa, ci saranno diverse variazioni di formazione soprattutto in avanti. Prima fra tutte la presenza dal 1′ di Alexis Saelemaekers a destra. Il belga non parte titolare in campionato dal derby del 5 febbraio scorso.