Torino Juventus 0-0, regna la parità nel derby: Allegri fermato da Juric. Il tabellino e il resoconto del match

Allegri non riesce a vincere il Derby della Mole contro il Torino di Juric, organizzato e in grado di contenere i bianconeri sicuramente non irresistibili.

I granata sono anche andati vicino alla possibile rete del vantaggio più volte con Szczesny chiamato agli straordinari. I bianconeri rimangono a 5 punti di distanza dal Milan che sarà impegnato domani pomeriggio contro il Sassuolo.