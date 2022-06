Torchia: «Con Maldini e Massara siamo ormai agli ultimi secondi»

Davide Torchia ha analizzato il mercato del Milan e la situazione dirigenziale. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Ospite a TMW, Davide Torchia ha parlato del Milan e della situazione di Maldini e Massara:

«Vedendo questa situazione, possiamo dire che non siamo agli ultimi minuti ma più agli ultimi secondi. Poi parliamo di dirigenti che sono stati fondamentali per una grande impresa visto che per me c’erano 2-3 squadre più attrezzate del Milan. Il ruolo di dirigente per una squadra è fondamentale, senza il cuoco la pasta non si fa».