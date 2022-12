Tonali sul progetto Milan: «E’ importante e sarà importante soprattutto nel futuro». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine del Meet&Greet con i tifosi milanisti, dell’importanza dell’attenzione che il Milan riserva alle future generazioni sia dentro che fuori dal campo. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Credo che sia importantissimo che una società, una squadra come il Milan faccia questo, sia per noi giocatori che per i bambini che ci seguono. È importante e sarà importante soprattutto oltre che adesso, nel futuro».