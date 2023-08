Tonali: «Se mi sento ancora con i miei ex compagni al Milan? Vi dico la verità»

L’ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha parlato così del rapporto con i suoi vecchi compagni dopo l’esordio in Premier

Oggi è stato l’esordio in Premier per Sandro Tonali con la maglia del Newcastle. L’ex Milan ha anche segnato un gran gol. Queste le sue parole, ai microfoni di Sky Sport, in merito al rapporto con i suoi ex compagni rossoneri.

LE PAROLE – «Ci sentiamo spesso, siamo sempre in contatto. Prima che calciatori ci sono degli amici, ho già visto tanti messaggi e chiamate alle quali non ho potuto rispondere. Stasera li sentirò e starò con loro, ho già visto qualche complimento e gli faccio l’in bocca al lupo per settimana prossima».

