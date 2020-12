Tonali: «Il Milan è la cosa più bella che mi sia mai capitata». E su Gattuso…

Sul palco del Golden Boy 2020, Sandro Tonali ha parlato del suo passaggio al Milan e del rapporto con Gennaro Gattuso, suo idolo

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato dal palco del Golden Boy dove è stato premiato come miglior giovane italiano nato dopo l’1 gennaio 2000. Ecco le sue dichiarazioni: «Andare al Milan e continuare a vincere con il Milan è la cosa più bella. Speriamo di continuare a fare grandi passi. Il passaggio al Milan penso sia la cosa più bella fino ad ora».

«Non ho chiesto il permesso a Gattuso per la N°8 – continua Tonali – ho chiesto un confronto e lui mi ha dato tanti consigli che sono già pubblicati in tante interviste. C’è un grande rapporto. Ibra? Con lui è stato il più facile, scherza molto e vive molto i compagni. È il nostro leader. Con gli italiani avevo già un bel rapporto prima, gli altri alcuni li conoscevo da avversari. Siamo un unico gruppo, tutti bravi ragazzi che stanno correndo bene. Sorteggio di Europa League? Sensazioni positive, una la devi prendere. Eravamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra. Nazionale? Sarebbe un onore far parte dei 23 per l’Europeo. Cerchiamo di dare tutto ogni settimana, arrivare all’estate è lunga. Devi essere concentrato prima con le gare del club, non è un segreto ma bisogna pensare una partita alla volta. Idoli? Non mi piace averne. Anni fa mi ispiravo a Modric, è un giocatore anche bello da vedere quando gioca. Non voglio guardare a un giocatore e dire “Mi ispiro a questo”».