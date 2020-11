Tonali, finalmente una prestazione importante: punto di ripartenza per un giocatore tra i più attesi del panorama rossonero

Tonali, finalmente una prestazione importante: punto di ripartenza per un giocatore tra i più attesi del panorama rossonero. Lo sa bene Pioli che fino ad ora gli ha concesso il giusto spazio, l’Europa è per lui un terreno più sicuro piuttosto che quello del campionato dove Bennacer e Kessie comandano la mediana in tutto e per tutto.

SERVE IL VERO TONALI- Franco Ordine su Corriere dello sport di questa mattina fa un’analisi ed il punto della situazione relativa al giocatore, alla luce di quanto visto in Francia: “Il Milan ha bisogno del miglior Tonali, lo ha inseguito a fari spenti, soffiandolo poi all’Inter che sembrava il suo approdo scontato”. Dunque serve il miglio Tonali, al netto delle problematiche da Covid che ne hanno compromesso la preparazione, come sottolineato dallo stesso Ordine.