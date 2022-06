Da oggi du Dazn è disponibile Fino all’Ultimo Secondo docu-serie sull’ultima Serie A nei vari episodi ha parlato anche Sandro Tonali

«Non sono uno che parla tanto però in campo cambia tutto e tiri fuori quello che non riesci a fare davanti alla squadra negli spogliatoi e li capisci se i compagni sono, non dico dalla tua parte, ma se i compagni sono con te»

LAZIO MILAN – «Abbiamo pensato di averla pareggiata ma sappiamo che fino a quando l’arbitro non fischia non è finita. Il gol ci ha dato una carica veramente a livelli altissimi, difficile da dimenticare per me anche per la fortuna di averlo fatto sotto la nostra curva»

LEAO – «Ci ha fatto capire che come giocatore ha una marcia in più, ha dato una grande mano a tutti noi, è qualcosa di unico. Ha dimostrato di essere un grande giocatore e lo dovrà dimostrare ancora, è un giocatore veramente a livelli top»

PIOLI – «Ha cercato di mantenere la concentrazione altissima e così è stato, ha fatto davvero un grande lavoro e non era assolutamente facile»

THEO HERNANDEZ – «È il nostro treno»

NON MANCARE L’OBIETTIVO – «Arrivare così vicino ad un obiettivo, è difficile mancarlo e sbagliare una partita dall’atteggiamento perchè l’unico errore che potevamo fare era quello di sbagliare l’atteggimento»

RICORDI – «Nel 2011 ero un piccolo tifoso del Milan che era li ad esultare con la sua famiglia e amici dopo la vittoria dello scudetto. Ora è cambiato qualcosa, perchè sono dall’altra parte ma le emozioni sono le stesse perchè vincere uno scudetto con il Milan è importante per me per i nostri tifosi ma averlo vissuto sia da tifoso che da giocatore è una cosa fantastica. Avevo 11 anni c’era Ibra e c’è ancora Ibra adesso, fa un pò effetto giocare dopo 10 anni con lui».