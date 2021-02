Tomori: «Quel momento in cui ho saputo che il Milan mi voleva…»

Tomori ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Le sue parole a pochi giorni dal suo primo Derby milanese

LA CHIAMATA DEL MILAN- «Ero a casa e il mio agente mi ha detto della chiamata del Milan. E’ stato un momento surreale, ho sentito che il club rossonero mi voleva fortemente e questo mi ha reso ancora più desideroso di venire».

LE PRIME SETTIMANE- «Sono stato accolto a braccia aperte e mi sento a mio agio con la squadra. C’è ancora tanta strada da fare e speriamo di poter fare qualcosa di speciale, così tutti i nostri nomi entreranno nella storia».

VIVERE IN ITALIA- «Mi è sempre piaciuta l’idea di andare a giocare in un paese diverso, quindi non è stato un grande shock mentale. Ho sempre pensato che sarebbe stata una bella esperienza. Mi sto divertendo, ovviamente non riesco a vedere la mia famiglia così tanto, ma fortunatamente posso parlare con loro su FaceTime».