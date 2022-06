Tomori non ha dubbi: «Leao è un fenomeno, ha tutto»

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha esaltato il suo compagno di squadra, Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Al The Athletic, Fikayo Tomori ha esaltato Rafael Leao:

«A dire il vero, in allenamento non si direbbe che è così elettrico come quando si tratta di una partita: gli piace scherzare, fa un sacco di dribbling, ti salta una volta e vuole tornare da te. Ma quando si tratta di giocare, è semplicemente fuori. È fondamentale per la squadra. Da quando sono arrivato gli ho detto: “Non sai quanto sei bravo”. Perché si vede che ha tutto. È veloce, è forte, sa dribblare, sa colpire di testa, è alto. Ha tutto. È stato sicuramente il nostro uomo in più e si è meritato il titolo di giocatore della stagione per la Serie A».

