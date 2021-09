Tomori Milan: una certezza, vale tutti i 28 milioni di euro spesi

Fikajo Tomori è stato uno tra i migliori in campo contro il Liverpool. 28 milioni di buoni motivi per dire che Maldini ha lavorato…

Tra i giocatori che sono usciti a testa altissima da Anfield, è certamente Fikajo Tomori. L’ex Chelsea ha brillato, meritandosi un pienissimo 7 in pagella. 28 milioni di euro spesi benissimo da Paolo Maldini sul mercato. L’inglese è una certezza, fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli.

«L’autogol sporca il tabellino, non la prestazione: quando Hernandez dorme, lui tampona come può, poi suona la carica persino in impostazione, anche a costo di prendersi qualche rischio». Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.