Tomori Milan, il Diavolo fissa il prezzo: serve un assegno monstre per ottenere il via libera

Tomori Milan, il club rossonero fa muro e fissa un prezzo elevatissimo per il difensore inglese: servono almeno 38 milioni di euro

Nonostante l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina, resta in bilico nel calciomercato Milan il futuro di Fikayo Tomori.

Fonti hanno riferito a CaughtOffside che il Milan chiederà circa 35-38 milioni di euro per lasciar andare Tomori, e al momento il Newcastle è la squadra che sta mostrando il maggiore interesse per il 27enne. Le prossime settimane saranno dunque decisive in un senso nell’altro.