Tomori leader, la difesa non subisce: il Milan si prende questo primato in Champions!

Tomori leader in difesa: il Milan si prende il primato in Champions! Zero gol subiti in due gare europee per la squadra rossonera

Il Milan esce da Dortmund con la consapevolezza di qualche rimpianto, soprattutto nel secondo tempo. Allo stesso tempo, però, Pioli può sorridere: altra gara dei rossoneri dove c’è un cleen sheet. Da Newcastle a Dortmund, passando per la Lazio, solo un gol subito a Cagliari da Luvumbo da parte della difesa rossonera.

Rientrato Tomori in difesa, il Milan torna ad essere più aggressivo e a coprirsi meglio dietro. Così, conquista un primato in questa Champions League: è l’unica squadra, insieme al Barcellona, ad avere la porta inviolata in questa edizione di Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.