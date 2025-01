Tomori Milan, Fonseca è solo un ricordo: gara senza macchie, il difensore è già rinato con Conceicao. I voti in pagella dopo la Juve

Tomori, alla prima da titolare con Conceicao dopo essere finito ai margini della rosa del Milan con Fonseca, ha giocato una buona partita contro la Juve, club che lo vuole come rinforzo di mercato a gennaio. Ecco i voti in pagella.

GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Al posto di Gabbia, non giocava dal’1′ da un mese. Se la cava discretamente: rapido nelle chiusure, cerca di non strafare e non spreca l’occasione.

TUTTOSPORT 6 – Il desiderio del mercato juventino per rinforzare la difesa ritrova minuti e motivazioni con Conceicao. Gara senza macchie.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Recupera una maglia da titolare. Meglio nelle coperture lunghe che nelle marcature dentro l’area di rigore .