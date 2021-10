Tomori in Serie A: numeri da miglior difensore d’Italia

Fikayo Tomori è attualmente uno dei migliori difensori della Serie A. Anzi, forse è il migliore. Ecco le statistiche che lo dimostrano

Numeri da capogiro per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, in Italia da nemmeno un anno, è un punto fermo della retroguardia rossonera e i suoi numeri lo dimostrano in pieno. Attualmente, è il miglior difensore della Serie A.

Infatti, secondo quanto riferisce Sky Sport, Tomori ha dei numeri che frantumano la media del ruolo. Palloni recuperati: il numero di norma è di 4,2, lui ha 4,6. Palle perse: media di 8,4, l’inglese invece ha 6,5 (perde quindi pochi palle). Non subisce praticamente mai dribbling: 0,5 la media, contro 0,2 del difensore rossonero. Contrasti effettuati: Tomori ha la media di 1,9 contro 1,2 di quella di ruolo. Ha intercettato 1,7 di palloni contro 1 di media. Ed infine, è preciso nei passaggi: conta 45,3 di media di passaggi riusciti, quando la media generica è di 30,7.