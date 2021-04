Tomori, dalla partenza sprint al calo fisiologico: il Milan riflette sia sulla possibilità di vederlo ancora titolare che sull’acquisto

Tomori, dalla partenza sprint al calo fisiologico: il Milan riflette sia sulla possibilità di vederlo ancora titolare che sull’acquisto. Corriere della sera di questa mattina mette in luce quello che ad oggi potrebbe essere uno dei problemi del Milan, ovvero il calo di condizione del centrale che aveva preso il posto a Romagnoli.

IN CALO- “In calo: il centrale in prestito dal Chelsea da 3 partite delude. Per il suo riscatto servono 28 milioni”. Così il quotidiano alla pagina 42. 28 milioni sono una bella cifra, il giocatore ha dimostrato grandi doti e sicuramente saprà spiegare a cosa è dovuto questo calo, in modo tale da non far cambiare idea a Maldini.