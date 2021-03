Tomori: «Contenti del risultato ma avremmo potuto vincere»

Al termine di Manchester United-Milan, Fikayo Tomori ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport

«Contenti del risultato? Sì, qui in casa dello United è un ottimo risultato, soprattutto con un gol in trasferta. Avremmo meritato anche una vittoria, ma comunque è importante in gare così non perdere e segnare fuori casa. Possiamo prendere tanta fiducia. Credo però che avremmo potuto vincere.»