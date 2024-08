Tomori capitano, la SCELTA di Fonseca dopo le esclusioni di Calabria, Leao e Theo Hernandez per Lazio Milan: i PRECEDENTI dell’inglese

Per via della tripla esclusione dai titolari di Lazio Milan di Calabria, Theo Hernandez e Leao, il capitano della squadra rossonera per la sfida di stasera dell’Olimpico sarà Fikayo Tomori. L’inglese guiderà la difesa assieme a Tomori: per lui non si tratta della prima volta con la fascia al braccia. A parlarne è il giornalista Luca Bianchin su X.

PAROLE – «Fikayo Tomori questa sera sarà il capitano del Milan.

Calabria, Theo e Leao saranno in panchina.

Tomori ha avuto la fascia già nel secondo tempo di Rapid-Milan, in estate. Ed è inglese come i primi capitani della storia del Milan».