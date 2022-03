Tomori a Milan Tv: «Siamo felici, abbiamo festeggiati, ma mancano 10 partite e bisogna alzare il livello»

Le parole di Tomori a Milan Tv, al termine di Napoli Milan

«Le ultime due partite contro Inter e Napoli abbiamo preso 0 gol, abbiamo così l’opportunità per vincere, siamo felici. Osimhen è un attaccante molto forte e veloce, il Napoli è forte, oggi io e Pierre abbiamo fatto una grande partita, siamo felici ma ci sono ancora 10 partite, dobbiamo continuare come oggi e alzare il livello. In questo stadio l’ambiente è caldissimo, quando siamo arrivati eravamo tranquilli, quando la partita è iniziata abbiamo avuto la sensazione che fosse importante, abbiamo vinto e siamo felici ma ci sono 10 partite. Sì, abbiamo festeggiato negli spogliatoi, era importante per il campionato e per la fiducia in noi stessi».