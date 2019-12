Todibo: la trattativa con il Barcellona si raffredda, ecco perché

Il centrale del Barcellona piace a tutta la dirigenza, ma solo a determinati costi

Todibo resta ancora una possibilità concreta per il Milan di Pioli, ma a oggi non risultano concrete accelerate nella trattativa. La volontà del Barcellona è quella di cederlo ma con la recompra del cartellino, operazione non gradita al club di via Aldo Rossi.

Serve un centrale: basterà il rientro di Caldara?

Con il nuovo anno ci vorrà una svolta anche nelle prestazioni di Mattia Caldara. Sono mesi, che il pubblico del Meazza lo aspetta in campo. L’esordio in campionato ancora non c’è stato. Ora le sue condizioni sono buone e deve giocare per dimostrare tutto il suo reale valore.