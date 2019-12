Todibo, c’è il si al Milan da parte del giocatore: ora la palla ai club

Todibo, si al Milan ed ora la palla passa ai club che dovranno trovare un accordo che accontenti entrambi soprattutto in chiave futura

Todibo, In queste ore, da parte del giocatore è arrivato il sì alla destinazione Milan, secondo Calciomercato.com ci sarebbe anche il via libera per il giocatore che gradirebbe un’esperienza in Italia, Milan su tutti.

CARTE IN TAVOLA- I blaugrana vorrebbero una clausola di riacquisto per poter riportare Todibo in Catalogna in caso di exploit, il Milan non vorrebbe invece valorizzare giocatori giovani di altri club. Cifre, 20/25 milioni per il Barça. Intanto, c’è il suo sì. Ora dovrà essere il Milan a decidere, previo convenienza della proposta.