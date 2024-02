Thiaw torna in campo! Il suo ingresso in Milan Rennes: ecco da quanto non giocava il difensore centrale tedesco dei rossoneri

Non soltanto i gol ed il risultato, continuano ad arrivare buone notizie per Stefano Pioli in questo secondo tempo di Milan Rennes: quest’ultima riguarda Malick Thiaw. Il difensore centrale era stato a lungo assente per infortunio.

Al 62′ del match di oggi il tedesco è finalmente tornato in campo, ben 79 giorni dopo la lesione miotendinea al bicipite femorale della coscia sinistra che lo aveva tenuto fermo ai box.