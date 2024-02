Thiaw a disposizione per Milan Rennes: sarà convocato, ma sullo sfondo... ULTIME

Thiaw a disposizione per Milan Rennes: il difensore che ha recuperato sarà convocato, ma sullo sfondo… ULTIME

L’infermeria rossonera inizia a svuotarsi: ieri è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni anche Malick Thiaw, che viaggia così spedito verso la convocazione per l’andata dei playoff di Europa League contro il Rennes.

Il difensore partirà quasi certamente dalla panchina ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non è completamente da escludere un suo possibile impiego dal primo minuto per sostituire Kjaer, non al 100%.