Thiaw indisponibile per Milan Lecce di domani: Pioli perde il difensore, il MOTIVO

Thiaw indisponibile per Milan Lecce di domani: Pioli perde il difensore in vista della sfida di San Siro, il MOTIVO

Il Milan e Stefano Pioli dovranno fare a meno di Malick Thiaw per la sfida di domani contro il Lecce, gara in programma allo stadio San Siro e valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Il difensore rossonero non sarà infatti a disposizione a causa di una fascite plantare. Al suo posto si scaldano Matteo Gabbia e Simon Kjaer.