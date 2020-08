Thiago Silva sul futuro: «La decisione è stata presa, andrò via»

Thiago Silva lascerà il Psg: come detto dal difensore centrale la decisione è stata presa dalla dirigenza parigina

Intervenuto ai microfono di AFP, Thiago Silva, difensore e capitano del Psg ha parlato del proprio futuro:

«Adesso cerco di pensare alle cose che devo fare e agli obiettivi della squadra, dato che siamo ancora in corsa in Champions League. La decisione sul mio futuro? Non dipende da me, ma dalla società. La verità è che non volevo andarmene, ma la decisione è stata già presa…». Sul difensore brasiliano, in scadenza di contratto il 31 agosto, c’è stato il forte interesse di Everton e Fiorentina, ma anche il Milan resta alla finestra.