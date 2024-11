Thiago Motta prima del secondo tempo di Milan Juve: «Loro su un errore cercheranno di contrattaccare. Noi dobbiamo…». Le parole

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del secondo tempo di Milan Juve.

LE PAROLE – «Dobbiamo continuare a giocare con pazienza e calma. E’ una squadra che aspetta quando non ha palla. Sicuramente su un errore cercherà di contrattaccare. Noi dobbiamo utilizzare meglio certi spazi per metterli più in difficoltà, superare la prima pressione e andare ad attaccare».