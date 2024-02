Thiago Motta Milan: a che punto è la trattativa per il rinnovo, la rivelazione

Fenucci, AD del Bologna, durante la conferenza stampa di presentazione di Odgaard, ha fatto il punto su Thiago Motta, accostato al Milan

LE PAROLE – «Non ci sono novità, la cosa positiva è che lui e il suo staff lavorano qui come se avessero un contratto a lungo termine. Si parla troppo del futuro di Thiago e del futuro dei calciatori di proprietà del Bologna, siamo in lotta per un grande obiettivo. Per il contratto di Thiago, nei prossimi giorni e settimane incontreremo di nuovo l’agente e vedremo se si potranno fare dei passi avanti»