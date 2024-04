Thiago Motta Milan, i rossoneri tornano alla carica: nuovi contatti col tecnico! ULTIME

Thiago Motta Milan, i rossoneri tornano alla carica: nuovi contatti col tecnico che può lasciare il Bologna! ULTIME

Il Milan non molla la presa per Thiago Motta. Dopo aver sondato questo profilo ormai diversi mesi fa, il club rossonero sarebbe tornato alla carica per il tecnico che sta trascinando il Bologna.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, infatti, il Diavolo avrebbe avuto nuovi contatti con Thiago Motta. Tuttavia l’allenatore italo-brasiliano sarebbe già in parola con la Juventus per la prossima stagione.