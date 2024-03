Thiago Motta Milan, Maicon consiglia l’Inter al tecnico: «Il mondo si è accorto di lui, gli auguro questo». Le dichiarazioni dell’ex giocatore

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Maicon Douglas ha analizzato il suo ex compagno Thiago Motta, possibile sostituto di Pioli sulla panchina rossonera.

L’INTER LEGENDS IN GEORGIA – «Ammetto che non conoscevo bene Samuel Lino. Poi, visto a San Siro, mi ha impressionato: se ti punta, è probabile che ti scappi via. Più lo si attacca, meglio è, ma serve attenzione. Però, ripeto, Inzaghi sa come gestire meglio di me. Sta facendo un lavorone, come anche il mio amico Thiago Motta a Bologna: adesso il mondo si è accorto di lui, gli auguro un giorno di venire proprio nella nostra Inter».