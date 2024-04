Thiago Motta Milan, il Bologna pensa al possibile sostituto: c’è già IL NOME

Thiago Motta Milan, il Bologna pensa al possibile sostituto: il nome in caso di separazione con l’allenatore italo-brasiliano

Thiago Motta è uno degli allenatori più gettonati grazie alla straordinaria stagione che sta vivendo col suo Bologna ora al quinto posto in classifica. Il tecnico italo-brasiliano è finito nel mirino della Milan e non solo.

In base a quanto riferito da Marco Conterio a Novantesimo Minuto il Bologna, in caso di addio, potrebbe puntare su Italiano della Fiorentina come possibile sostituto.