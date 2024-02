Thiago Motta Milan: il Bologna crede nel rinnovo! Cosa filtra sull’allenatore della squadra rivelazione del campionato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è ancora chiusa la partita rinnovo fra Thiago Motta ed il Bologna. Il feeling con Saputo è forte ed il club rossoblù si sente in prima fila.

La società lavora per blindare al più presto l’allenatore dalle sirene di Milan, Juventus e non solo. Il prolungamento del tecnico non è dunque da escludere.