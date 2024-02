Thiago Motta Milan, l’agente smentisce l’ipotesi per il futuro: «Mai in questa squadra»

Tra i nomi accostati al Milan nel caso di addio a Pioli a fine stagione c’è Thiago Motta. L’agente ha fatto chiarezza sul futuro

Le parole a Radio Kiss Kiss di Canovi, agente di Thiago Motta. Ha fatto chiarezza sul futuro dell’attuale allenatore del Bologna, tra i candidati alla panchina del Milan in caso di addio a Pioli, smentendo un’ipotesi per il futuro:

LE PAROLE – «Thiago non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà al Napoli. Non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro»