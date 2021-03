Theo Hernandez: «Voglio restare al Milan a lungo. Solo il fantacalcio...»

Theo Hernandez giura amore al Milan e all’Italia ma ironizza sul fantacalcio e sui “tanti” allenatori che ha

Intervistato da AS, Theo Hernandez parla del proprio rapporto con Milano e della voglia di restare al Milan ancora a lungo: «È che qui sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia la squadra che i tifosi e tutto il club, mi hanno accolto alla grande. Quando è così, quando in una squadra stai così bene, semplicemente, non vuoi andartene. Voglio restare ancora a lungo. Milano è bellissima. Si mangia bene, si può fare shopping, la gente è gentile… Ci sto benissimo».

Sul fantacalcio: «Quando sono arrivato non sapevo cosa fosse, ora l’ho imparato e i miei ‘allenatori’ sono molto, molto pesanti. Mi rimproverano su social, ma dimenticano che sono un terzino, non posso segnare in tutte le partite!»