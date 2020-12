Theo Hernandez: turbo, gol e magie, ma per Dechamps non basterebbe

Theo Hernandez è sempre più uomo squadra. Quando non c’è Ibrahimovic ci pensa lui a risolvere la partita. Ieri ha deciso Milan-Lazio e…

Theo Hernandez, arrivato con grande scetticismo dal Real Madrid per soli 20 milioni di euro, catturato dalla mente saggia di Paolo Maldini che con molta cura e attenzione ha preparato un piatto prelibato, ricco di vitamine e sali minerali a Stefano Pioli, ha letteralmente cambiato la corsia di sinistra rossonera.

Il francese è diventato in pochissimo tempo perno inamovibile dello scacchiere milanista, iniziando a segnare e sfornare magie impressionanti. Sono 11 i gol e ben 10 gli assist da quando milita con la maglia del Diavolo: un rullo compressore che non si ferma mai. Parte e non lo fermi più. Il valore del suo cartellino sarebbe già ammontato a 70 milioni di euro. E pensare che Deschamps, tecnico della Francia, non lo considererebbe da Nazionale…